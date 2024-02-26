Верите ли вы, что ЦСКА в первом раунде плей-офф выйдет на СКА?

Сегодня, 26 февраля, пройдут заключительные матчи регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По итогам матчей определятся окончательные пары первого раунда плей-офф.

В матчах нижегородского «Торпедо» с «Ладой» и московского «Динамо» с ЦСКА определятся соперники СКА и ярославского «Локомотива» по первому раунду плей-офф. В случае победы «Торпедо» над «Ладой» и поражения ЦСКА от «Динамо» в первом раунде плей-офф состоится армейское дерби между СКА и ЦСКА.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Верите ли вы, что ЦСКА в первом раунде плей-офф выйдет на СКА?»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Московское «Динамо» досрочно стало обладателем Кубка Континента во второй раз в своей истории. СКА занял второе место на Западе.