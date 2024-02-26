Олимпийский чемпион не сомневается, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион Сергей Светлов заявил, что не сомневается, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. До повторения рекорда россиянину не хватает 56 голов.

«Саша нас радует, мы все переживаем за него и хотим, чтобы рекорд Уэйна Гретцки был побит. Не сомневаюсь, что Саша его побьёт, но сейчас важнее не концентрироваться на этом, а просто найти свою игру и забивать, как Овечкин умеет делать и всегда делал. Очки — это хорошо, но игра ещё важнее. Бросок, чутьё, умение грамотно выбрать позицию — всё это у Овечкина на высочайшем уровне. Главное, что этот топовый хоккеист играет, забивает и выкладывается в каждом матче, а рекорд со временем обязательно придёт», – сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.