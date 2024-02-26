Кожевников: в «Салават» не верю. В атаке самый опасный — 37-летний Кулёмин, ну и Хмелевски

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил, почему не верит в уфимский «Салават Юлаев» в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

«Знаю, на меня немного обижаются в Уфе, но ещё с начала чемпионата говорю о том, что при всей моей любви к хоккейной Башкирии в «Салават» не верю. Возрастная и довольно медленная оборона, нет форвардов-легионеров уровня Умарка и Хартикайнена. О чём говорить, если там в атаке самый опасный — 37-летний Кулёмин, ну и Хмелевски в каких-то эпизодах может зажечься. Все остальные — или середняки, или молодые.

Да, за счёт правильной тактики Уфа в чемпионате прыгнула выше головы, это сюрприз. Но в плей-офф нужно чистое мастерство, особенно в атаке. Как минимум у пяти команд Востока оно выше — у Омска, Казани, Челябинска, Магнитки и Екатеринбурга. Именно в таком порядке», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Напомним, «Салават Юлаев» уже знает своего соперника по первому раунду плей-офф – им стал челябинский «Трактор». Серия начнётся в столице Башкортостана с 29 февраля. Подопечные Виктора Козлова завершили сезон на третьем месте Восточной конференции.