Вратарь «Металлурга» Подскребалин получил травму в матче с «Авангардом»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Металлург» принимает омский «Авангард». Завершён первый период, хозяева ведут – 1:0.

В середине первой двадцатиминутки 25-летний российский вратарь «Металлурга» Никита Подскребалин получил травму после резкого выброса щитка, отреагировав на передачу под дальнюю штангу. В итоге страж ворот не сумел продолжить игру, покинув лёд с помощью сотрудника медицинской службы. Его сменил 20-летний коллега по амплуа Александр Смолин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Подскребалин стал игроком «Металлурга» по ходу нынешнего сезона, став участником обмена защитника Григория Дронова в челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне за оба клуба он провёл 16 матчей в КХЛ, в которых отразил 91,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,47.