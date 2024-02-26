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Гусев повторил рекорд Мозякина по количеству очков в большинстве за один регулярный сезон

Гусев повторил рекорд Мозякина по количеству очков в большинстве за один регулярный сезон
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимает столичный ЦСКА. Идёт второй период, счёт равный – 1:1.

На старте второго периода 31-летний российский нападающий «Динамо» Никита Гусев помог реализовать большинство Дмитрию Рашевскому, записав на свой счёт 43-е результативное действие в игре при численном преимуществе. Как отмечает пресс-служба КХЛ, Гусев повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в большинстве за один регулярный чемпионат.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, за 68 матчей нынешнего сезона на счету Гусева уже 87 (23+64) результативных действий при показателе полезности «+20».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Рашевский (Гусев, Уил) – 20:29 (5x4)     1:1 Слепышев (Соркин, Нестеров) – 26:25 (5x4)     1:2 Мамин (Светлаков, Абрамов) – 38:53 (5x5)    
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