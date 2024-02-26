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Алексей Кудашов неоднозначно отреагировал на первый титул в своей тренерской карьере

Алексей Кудашов неоднозначно отреагировал на первый титул в своей тренерской карьере
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился эмоциями от завоевания Кубка Континента по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

«Является ли Кубок Континента особенным моментом для меня, ведь это мой первый тренерский титул? В плане титулов нет. Однозначно. Потому что, ну, какой это титул? Что он даёт?

А вот в плане качества работы всего тренерского штаба и всей организации – да. Потому что сложно пройти такой длинный путь в ограниченных условиях, а вы заметьте, что у нас ограниченная скамейка запасных. Я считаю, что тренерский штаб, вся организация, весь персонал и все игроки сработали на хорошо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, о том, что «Динамо» обеспечило себе первую строчку в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, стало известно накануне после того, как СКА проиграл «Куньлунь Ред Стар» (2:3).

В первом раунде плей-офф КХЛ бело-голубые сыграют с минским «Динамо». Старт серии – 1 марта.

Сетка Кубка Гагарина - 2024.
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