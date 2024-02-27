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The Athletic назвал два проблемных аспекта «Вашингтона» в текущем сезоне

The Athletic назвал два проблемных аспекта «Вашингтона» в текущем сезоне
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Журналистка Шайна Голдман в статье на портале The Athletic назвала два проблемных аспекта «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.

«Кэпиталз» по-прежнему находятся в гуще событий столичного дивизиона, несмотря ни на что. Однако на самом деле эта команда не выглядит претендентом [на Кубок]. У «Вашингтона» одна из худших пар защиты первого звена в лиге. Глубина центра – ещё одна явная слабость, и она, вероятно, не изменится, пока руководство не найдёт высококлассный центр первой пятёрки, который сможет переместить остальных игроков клуба на более подходящие роли», — написала Голдман.

После 57 матчей «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции с 63 очками. Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Детройт Ред Уингз» в ночь на 28 февраля.

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