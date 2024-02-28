Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение — 1400 матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение. 38-летний форвард провёл свой 1400-й матч в НХЛ. Овечкин стал лишь 41-м хоккеистом в истории, проведшим не менее 1400 встреч в лиге, а также первым россиянином, добившимся такого достижения. Кроме того, Александр — только 10-й игрок с 1400+ матчами за один клуб.

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации. Это хорошо… Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойти серьёзные травмы», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 27 результативных передач.