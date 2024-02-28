Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение — 1400 матчей в НХЛ

Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение — 1400 матчей в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё новое достижение. 38-летний форвард провёл свой 1400-й матч в НХЛ. Овечкин стал лишь 41-м хоккеистом в истории, проведшим не менее 1400 встреч в лиге, а также первым россиянином, добившимся такого достижения. Кроме того, Александр — только 10-й игрок с 1400+ матчами за один клуб.

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации. Это хорошо… Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойти серьёзные травмы», — приводит слова Овечкина The Washington Post.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 27 результативных передач.

Материалы по теме
«Он своего рода загадка». Овечкин попал на первую полосу главного издания Америки
Фото
«Он своего рода загадка». Овечкин попал на первую полосу главного издания Америки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android