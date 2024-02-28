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Экс-вратарь НХЛ: Овечкин не из тех, кто постоянно пытается найти волшебный эликсир

Экс-вратарь НХЛ: Овечкин не из тех, кто постоянно пытается найти волшебный эликсир
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Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг поделился мнением о российском нападающем Александре Овечкине. Голкипер был в команде, когда форвард только присоединился к ней. Суммарно хоккеисты поиграли бок о бок три года — с 2005 по 2008 год.

«Он своего рода загадка. Вероятно, у него не самая здоровая в мире диета. Ови нравится весело проводить время с парнями, поэтому он не из тех ребят, которые постоянно пытаются найти волшебный эликсир в плане питания или тренировок. Овечкин своего рода игрок старой закалки, старой школы… Он просто один из тех хоккеистов, которые продолжают жить», — приводит слова Колцига The Washington Post.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 27 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-23».

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