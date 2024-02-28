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Нападающий «Вашингтона» рассказал, что отличает Овечкина от других хоккейных долгожителей

Нападающий «Вашингтона» рассказал, что отличает Овечкина от других хоккейных долгожителей
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о новом достижении одноклубника Александра Овечкина. Опытный хоккеист сыграл свой 1400-й матч в Национальной хоккейной лиге. За всю историю НХЛ до Овечкина было лишь 40 игроков, добиравшихся до этой отметки. Александр стал первым российским хоккеистом, сыгравшим 1400 матчей в лиге. Нападающий также оказался лишь 10-м игроком, проведшим 1400+ встреч за одну франшизу.

«Лишь немногие избранные игроки достигли такого числа. Это просто невероятно. Как и то, как он играет… Посмотрите на почти всех, кто выше него в этом списке, и вы увидите, что они не играли так же, как он, который выносит парней и играет как силовой форвард. Это просто ещё одна вещь, которую он делает и которая поражает людей», — приводит слова Уилсона The Washington Post.

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