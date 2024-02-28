Бывший тренер «Вашингтона» оценил игру Александра Овечкина

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро, ныне работающий экспертом и участником трансляций Monumental Sports Network, поделился мнением об игре российского нападающего «столичных» Александра Овечкина.

«Последние пару матчей, которые я наблюдал за ним, когда он катается и двигается, он каждой частичкой похож на всё того же Алекса Овечкина», — приводит слова Будро The Washington Post.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 16 голов и 27 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «-23».

«Вашингтон Кэпиталз» после разгромного поражения от «Детройт Ред Уингз» (3:8) остался с 63 очками и идёт девятым на Востоке.