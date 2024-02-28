Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Михалёва: в «Сибири» игроку не давали полностью реализовать свой потенциал

Агент Михалёва: в «Сибири» игроку не давали полностью реализовать свой потенциал
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Сибири» Владимира Михалёва, заявил, что форварду не давали достаточно игрового времени в прошедшем сезоне. Ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что клуб готов обсуждать новый контракт с форвардом.

«Я считаю, что ему не давали полностью реализовать свой потенциал, поздно подключили к основному составу. Люди, находящиеся внутри клуба и понимающие ситуацию, знают, почему это произошло. У нас есть желание остаться в Новосибирске, продолжать карьеру в «Сибири» и прогрессировать вместе с командой», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В прошедшей регулярке 19-летний Михалёв провёл за «Сибирь» 20 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.

Материалы по теме
Гендиректор «Сибири» Фастовский прокомментировал будущее молодых хоккеистов в клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android