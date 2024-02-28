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«Из Сибири» отпустили без проблем». Агент Прохоркина — об обмене игрока в «Авангард»

«Из Сибири» отпустили без проблем». Агент Прохоркина — об обмене игрока в «Авангард»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Николая Прохоркина, заявил, что руководство «Сибири» приняло правильное решение, обменяв форварда в омский клуб по ходу сезона.

«Я думаю, что они сделали правильное решение, ведь Коля сейчас будет бороться за Кубок Гагарина с «Авангардом». Кирилл Фастовский (генеральный директор «Сибири». – Прим. «Чемпионата») сам сказал игроку, что он может побороться за кубок, поэтому Колю отпустили без проблем», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Прохоркин начинал прошедший регулярный сезон в составе «Сибири», где за 39 матчей набрал 24 (8+16) очка. После перехода в «Авангард» 30-летний нападающий набрал 19 (10+9) очков в 26 матчах.

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