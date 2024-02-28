«Сначала четыре победы, дальше будем смотреть». Н.Коваленко — о целях «Торпедо» в плей-офф

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко рассказал о целях нижегородского клуба на предстоящий плей-офф КХЛ. В первом раунде нижегородцы встретятся со СКА. Серия начнётся 1 марта в Санкт-Петербурге, куда хоккеисты «Торпедо» уже отправились на поезде из Нижнего Новгорода.

«Настрой перед плей-офф боевой. Будем выходить и биться друг за друга. Вне зависимости от результата мы отдадим всё, что у нас есть. Не думаю ни о своих голах, ни о своих передачах. У нас цель одна – пройти первый раунд. Не загадываем наперёд. Сначала четыре победы, дальше будем смотреть.

Нам нужно лучше играть в обороне. Без обороны, каким бы ни был атакующий хоккей, не он будет решать. Речь о командной обороне, начиная с зоны атаки. Главное подкрикивать и подсказывать друг другу.

Какие сильные стороны у СКА? Не знаю, нет таких. У нас есть своя сильная сторона – команда», — цитирует Коваленко пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне эти команды встречались между собой в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Тогда победу в четырёх матчах одержали хоккеисты СКА. В четырёх матчах прошедшей регулярки КХЛ команды не смогли выявить победителя сезонной серии.