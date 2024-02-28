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Обвинённых в изнасиловании экс-хоккеистов сборной Канады МЧМ-2018 рассудит суд присяжных

Обвинённых в изнасиловании экс-хоккеистов сборной Канады МЧМ-2018 рассудит суд присяжных
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Пятеро хоккеистов молодёжной сборной Канады по хоккею 2018 года, обвинённых в сексуальном насилии, предстанут перед судом присяжных, сообщает журналист The Globe and Mail Робин Дулитл. Игроков, чей запрос на суд присяжных был удовлетворён, будут судить вместе как группу.

«Ранее на этой неделе все пять игроков выбрали суд присяжных, и они уверены, что присяжные, выбранные из сообщества, примут решение по этому делу справедливо и беспристрастно, заслушав все доказательства и показания», — заявили адвокаты, представляющие обвиняемых игроков.

Майклу Маклауду («Нью-Джерси Дэвилз») предъявлено обвинение по двум пунктам – о сексуальном насилии и пособничестве. Остальные игроки – это вратарь Картер Харт («Филадельфия Флайерз»), Кэл Фут («Нью-Джерси Дэвилз»), Диллон Дюбе («Калгари Флэймз») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотта») – будут проходить лишь по факту изнасилования.

По данной статье хоккеистам грозит до 25 лет лишения свободы. Сообщается, что дата суда будет назначена не ранее чем через пару месяцев.

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