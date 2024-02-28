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В «Миннесоте» Хуснутдинову выдали такой же игровой номер, как и ранее Даниле Юрову

В «Миннесоте» Хуснутдинову выдали такой же игровой номер, как и ранее Даниле Юрову
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Стало известно, под каким номером будет выступать за «Миннесоту» нападающий Марат Хуснутдинов. Россиянину достался игровой номер 22, который ранее уже был выдан нападающему Даниле Юрову, выбранному «Уайлд» на драфте НХЛ – 2022 в первом раунде под общим 24-м номером.

Отметим, что Юров ранее сообщал, что в ближайшее время продлит контракт с «Металлургом» и останется в команде как минимум ещё на один сезон. Хуснутдинов сегодня, 28 февраля, подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» с зарплатой в $ 925 тыс.

В прошедшей регулярке КХЛ 20-летний Юров стал лучшим бомбардиром «Металлурга», набрав 49 (21+28) очков в 62 матчах. В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков.

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