В «Миннесоте» Хуснутдинову выдали такой же игровой номер, как и ранее Даниле Юрову

Стало известно, под каким номером будет выступать за «Миннесоту» нападающий Марат Хуснутдинов. Россиянину достался игровой номер 22, который ранее уже был выдан нападающему Даниле Юрову, выбранному «Уайлд» на драфте НХЛ – 2022 в первом раунде под общим 24-м номером.

Отметим, что Юров ранее сообщал, что в ближайшее время продлит контракт с «Металлургом» и останется в команде как минимум ещё на один сезон. Хуснутдинов сегодня, 28 февраля, подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» с зарплатой в $ 925 тыс.

В прошедшей регулярке КХЛ 20-летний Юров стал лучшим бомбардиром «Металлурга», набрав 49 (21+28) очков в 62 матчах. В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Хуснутдинов провёл 55 матчей и набрал 20 (6+14) очков.