Чемпион мира поделился главными ожиданиями от стартующего плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился главными ожиданиями от стартующего плей-офф КХЛ.

«В плей-офф хотелось бы увидеть продолжение яркого хоккея, который был в регулярном чемпионате. Интриг хватало: кто попадёт в восьмёрку на Востоке, СКА или московское «Динамо» выиграют Кубок Континента, кому выпадет ЦСКА в первом раунде. Была вероятность увидеть пару СКА – ЦСКА, но москвичи сейчас не в том состоянии, как раньше, поэтому могло произойти всё что угодно.

Конечно, в плей-офф редко увидишь сверхрезультативный хоккей, цена ошибки сильно возрастает. Но классные матчи однозначно будут. Главное, чтобы были моменты, обыгрыши, а если просто броски от синей линии – то это, конечно, не так интересно», – сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.