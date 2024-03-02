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Овечкин забросил 48-ю шайбу в ворота «Флайерз». Больше он забивал только двум франшизам

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, этот гол стал 48-м в карьере Овечкина, забитым в ворота «лётчиков». Больше он забрасывал только двум франшизам — «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (53) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (50).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».