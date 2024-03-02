Овечкин забросил 48-ю шайбу в ворота «Флайерз». Больше он забивал только двум франшизам
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
Таким образом, этот гол стал 48-м в карьере Овечкина, забитым в ворота «лётчиков». Больше он забрасывал только двум франшизам — «Виннипег Джетс»/«Атланта Трэшерз» (53) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (50).
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.
«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».
НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52 0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp) 1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34 2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55 3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45 4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp) 5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38
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