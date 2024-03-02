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Гол форварда «Трактора» Кравцова во встрече с «Салаватом» отменили из-за офсайда

Гол форварда «Трактора» Кравцова во встрече с «Салаватом» отменили из-за офсайда
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В эти минуты в Уфе проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)    

В начале первого игрового отрезка нападающий «Трактора» Виталий Кравцов открыл счёт в матче. Однако тренерский штаб уфимского клуба взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. По итогам видеопросмотра судьи отменили первую шайбу гостей во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в первой встрече челябинский клуб вырвал победу в концовке матча, одержав победу со счётом 3:2. Третья игра в серии пройдёт в Челябинске 4 марта.

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