Маклеллан: думаю, Кузнецов хочет навести порядок как в личной жизни, так и за её пределами

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объяснил причины выставления на драфт отказов 31-летнего российского нападающего Евгения Кузнецова.

«У нас здесь есть история, которая продолжается уже некоторое время, и я думаю, что это расстраивает обе стороны. Так что для нас это просто возможность начать всё сначала и дать ему возможность запустить себя с чистого листа в новом клубе.

Думаю, Кузнецов наводит порядок в своей личной жизни, тоже самое и с точки зрения игры – ему необходимо найти тот уровень, на котором он привык выступать. Будь то эта игра в другом клубе или какие-либо иные изменения думаю важны для него в данное время.

Драфт отказов – это средство добиться того, чего он хочет», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11».