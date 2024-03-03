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Евгения Кузнецова никто не забрал с драфта отказов НХЛ. Он отправится в фарм-клуб, в АХЛ

Евгения Кузнецова никто не забрал с драфта отказов НХЛ. Он отправится в фарм-клуб, в АХЛ
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31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, выставленный накануне на драфт отказов НХЛ, оказался не востребован другими командами лиги и отправится в фарм-клуб «столичных», в АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в официальном аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Контракт с ним расторгнут не будет, так как «Вашингтон», выставляя игрока на драфт отказов, не преследовал такой цели. Как объяснил генеральный менеджер «столичных», суть данного решения состоит в том, чтобы дать Кузнецову возможность начать всё с чистого листа.

Отметим, что после прохождения Кузнецовым драфта отказов «Вашингтону» удастся сэкономить около $ 1,15 млн с его контракта в потолке зарплат.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступает с начала своей заокеанской карьеры уже на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.

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