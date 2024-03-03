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Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
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В Вашингтоне (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт второй период, гости ведут – 3:1.

На шестой минуте второй двадцатиминутки 38-летний российский нападающий Александр Овечкин поучаствовал в единственной заброшенной шайбе «столичных». Взятие ворот «Аризоны» состоялось в большинстве – отличиться удалось форварду Сонни Милано, а Овечкин и Коннор Макмайкл записали в свой актив по результативной передаче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин отметился 691-й голевой передачей за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 64-е место в истории лиги. Его ближайшая цель – Сергей Фёдоров (696).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
1 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер) – 07:33     0:2 Цукер (Гюнтер, Шмальц) – 24:06 (pp)     1:2 Милано (Овечкин, Макмайкл) – 26:02 (pp)     1:3 Кесселринг (О'Брайен, Вялимяки) – 26:45    
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