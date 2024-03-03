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Овечкин сократил отставание от Фёдорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

В Вашингтоне (США) в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Аризону Койотс». Идёт второй период, гости ведут – 3:1.

На шестой минуте второй двадцатиминутки 38-летний российский нападающий Александр Овечкин поучаствовал в единственной заброшенной шайбе «столичных». Взятие ворот «Аризоны» состоялось в большинстве – отличиться удалось форварду Сонни Милано, а Овечкин и Коннор Макмайкл записали в свой актив по результативной передаче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Овечкин отметился 691-й голевой передачей за карьеру в НХЛ. По этому показателю он занимает 64-е место в истории лиги. Его ближайшая цель – Сергей Фёдоров (696).