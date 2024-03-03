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Овечкин вплотную приблизился к Коффи по очкам за карьеру в НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Коффи по очкам за карьеру в НХЛ
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (1:3, идёт третий период) и вплотную приблизился к легендарному защитнику Полу Коффи в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Овечкин набрал 1530-е (839+691) очко в 1404-й игре, что позволяет ему занимать 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. В активе Коффи – 1531 (396+1135) результативное действие в 1409 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин проводит свой 57-й матч, он записал на свой счёт 45 (17+28) очков при коэффициенте полезности «-21».

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