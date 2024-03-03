Овечкин сократил отставание от Торнтона по очкам за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает восхождение в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с учётом матчей плей-офф.

Благодаря результативной передаче в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:4, идёт третий период) в активе Овечкина стало 1671 (911+760) очко в 1151 матче, что позволяет ему занимать 16-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Он сократил отставание до своей ближайшей цели в лице Джо Торнтона до двух очков – 1673 (462+1211) результативных действия в 1901 встрече. Рекордсмен – Уэйн Гретцки с 3239 (1016+2223) очками в 1696 играх.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин проводит свой 57-й матч, он записал на свой счёт 45 (17+28) очков при коэффициенте полезности «-21».