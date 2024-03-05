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Гендиректор «Барыса» назвал причину отставки Андрея Скабелки

Гендиректор «Барыса» назвал причину отставки Андрея Скабелки
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Генеральный директор «Барыса» Борис Иванищев поделился подробностями ухода 53-летнего белорусского специалиста Андрея Скабелки с поста главного тренера клуба в октябре 2023 года по ходу регулярного чемпионата КХЛ.

«К сожалению, второй приход Андрея Владимировича в «Барыс» получился не таким успешным. В этом сезоне были все предпосылки к улучшению результата. Но, как говорится, не пошло. Практически сразу потеряли ведущего защитника Алекса Гранта, на котором строились многие схемы.

Во многих матчах на старте сезона проигрывали в одну шайбу или вообще за пределами основного времени. Не сказать, что это был полный провал, но всё же пришлось принять такое решение и заменить тренерский штаб, встряхнуть команду. Хочу сказать, что со Скабелкой мы расстались без каких-то претензий, в хороших отношениях», — сказал Иванищев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, не пробившись в весеннюю стадию соревнований.

Полное интервью с Борисом Иванищевым читайте на «Чемпионате» уже сегодня, в 10:00 мск.
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