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«Локомотив» вывел Чеховича из состава на игру с ЦСКА. У армейцев одна перестановка

«Локомотив» вывел Чеховича из состава на игру с ЦСКА. У армейцев одна перестановка
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Стали известны составы московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» на третью игру серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, который состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «ЦСКА Арена». Начало – в 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 0
Локомотив
Ярославль

«Локомотив» совершил одно изменение в составе – вместо 25-летнего российского нападающего Ивана Чеховича заявлен 21-летний российский форвард Никита Кирьянов.

Тренерский штаб ЦСКА аналогично сделал одну перестановку – в составе появился нападающий Тахир Мингачёв вместо Егора Фатеева.

Напомним, серия стартовала с двух матчей в Ярославле. Первая игра осталась за подопечными Сергея Фёдорова, одержавшими крупную победу со счётом 4:0. Во втором матче успех праздновали хоккеисты железнодорожников – 2:1.

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