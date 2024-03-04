«Локомотив» вывел Чеховича из состава на игру с ЦСКА. У армейцев одна перестановка

Стали известны составы московского ЦСКА и ярославского «Локомотива» на третью игру серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, который состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «ЦСКА Арена». Начало – в 19:30 мск.

«Локомотив» совершил одно изменение в составе – вместо 25-летнего российского нападающего Ивана Чеховича заявлен 21-летний российский форвард Никита Кирьянов.

Тренерский штаб ЦСКА аналогично сделал одну перестановку – в составе появился нападающий Тахир Мингачёв вместо Егора Фатеева.

Напомним, серия стартовала с двух матчей в Ярославле. Первая игра осталась за подопечными Сергея Фёдорова, одержавшими крупную победу со счётом 4:0. Во втором матче успех праздновали хоккеисты железнодорожников – 2:1.