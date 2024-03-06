«У «Ак Барса» весь сезон кувырком». Кожевников — о шансах казанского клуба в плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о шансах «Ак Барса» в серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом». Напомним, подопечные Зинэтулы Билялетдинова уступают в серии со счётом 0-3.

«Шансы у казанцев остаются в этой серии, но маловероятно, что пройдут дальше. Не думаю, что они недооценили „Автомобилист“, у „Ак Барса“ весь сезон кувырком. Если смотреть по игре, то казанцы мало создают. Казань и тренер весь сезон что-то искали, искали большинство. „Ак Барс“ должен если и не хлопнуть дверью, но создать видимость в атаке», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Напомним, подопечные Николая Заварухина в Казани одержали две победы со счётом 2:1 и 4:0. На домашнем льду «Автомобилист» обыграл казанский клуб со счётом 3:1. Четвёртая игра в рамках серии «Ак Барс» — «Автомобилист» пройдёт сегодня, 6 марта.

«Автомобилист» завершил регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Ак Барс» — на четвёртой строчке.