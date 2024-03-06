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Автомобилист — Ак Барс. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Вратарь Евгений Аликин был заменён на старте матча после двух быстрых шайб «Ак Барса»

Вратарь Евгений Аликин был заменён на старте матча после двух быстрых шайб «Ак Барса»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Идёт первый период — счёт в матче 2:0 в пользу казанцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Миллер, Юдин) – 04:22 (5x5)     0:2 Юдин (А. Радулов, Миллер) – 06:13 (5x5)    

«Ак Барсу» удалось забросить две быстрые шайбы. Сначала на пятой минуте матча счёт открыл нападающий Семён Кошелев с передач Митчелла Миллера и Дмитрия Юдина. Спустя пару минут удвоил преимущество гостей Дмитрий Юдин с передачи Александра Радулова. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить вратаря Евгения Аликина на голкипера Владимира Галкина.

Напомним, «Ак Барс» уступает в серии со счётом 0-3. В этом матче состоялось возвращение нападающего казанцев Александра Радулова после дисквалификации.

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