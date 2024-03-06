Вратарь Евгений Аликин был заменён на старте матча после двух быстрых шайб «Ак Барса»
Поделиться
В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Идёт первый период — счёт в матче 2:0 в пользу казанцев.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кошелев (Миллер, Юдин) – 04:22 (5x5) 0:2 Юдин (А. Радулов, Миллер) – 06:13 (5x5)
«Ак Барсу» удалось забросить две быстрые шайбы. Сначала на пятой минуте матча счёт открыл нападающий Семён Кошелев с передач Митчелла Миллера и Дмитрия Юдина. Спустя пару минут удвоил преимущество гостей Дмитрий Юдин с передачи Александра Радулова. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить вратаря Евгения Аликина на голкипера Владимира Галкина.
Напомним, «Ак Барс» уступает в серии со счётом 0-3. В этом матче состоялось возвращение нападающего казанцев Александра Радулова после дисквалификации.
Комментарии
- 6 марта 2024
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
15:45
-
15:28
-
15:12
-
14:51
-
14:36
-
14:21
-
14:09
-
14:00
-
13:48
-
13:34
-
13:22
-
13:11
-
12:50
-
12:36
-
12:30
-
12:22
-
12:05
-
11:48
-
11:33
-
11:20
-
11:09
-
10:55
-
10:41
-
10:32
-
10:20
-
10:00
-
09:46
-
09:32