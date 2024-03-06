Вратарь Евгений Аликин был заменён на старте матча после двух быстрых шайб «Ак Барса»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Идёт первый период — счёт в матче 2:0 в пользу казанцев.

«Ак Барсу» удалось забросить две быстрые шайбы. Сначала на пятой минуте матча счёт открыл нападающий Семён Кошелев с передач Митчелла Миллера и Дмитрия Юдина. Спустя пару минут удвоил преимущество гостей Дмитрий Юдин с передачи Александра Радулова. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить вратаря Евгения Аликина на голкипера Владимира Галкина.

Напомним, «Ак Барс» уступает в серии со счётом 0-3. В этом матче состоялось возвращение нападающего казанцев Александра Радулова после дисквалификации.