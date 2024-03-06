Кравцов получил большой штраф за удар в голову, «Салават» реализовал большинство

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период, счёт – 3:2.

За три с половиной минуты до конца при равном счёте большой штраф за удар в голову получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. Тут же на льду вспыхнула очередная потасовка, в которой участвовали Илья Карпухин и Николя Мелош.

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Судьи после видеопросмотра решили выписать форварду большой штраф. «Салават Юлаев» реализовал большинство. Дубль оформил Иван Дроздов.