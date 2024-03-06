Кравцов получил большой штраф за удар в голову, «Салават» реализовал большинство
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период, счёт – 3:2.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Котляревский (Юртайкин) – 15:45 (5x5) 1:1 Дроздов (Панин) – 23:46 (5x5) 2:1 Бурдасов (Родевальд) – 29:47 (5x5) 2:2 Ливо (Хмелевски, Дроздов) – 48:51 (5x4) 2:3 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 57:49 (5x4)
За три с половиной минуты до конца при равном счёте большой штраф за удар в голову получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. Тут же на льду вспыхнула очередная потасовка, в которой участвовали Илья Карпухин и Николя Мелош.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Судьи после видеопросмотра решили выписать форварду большой штраф. «Салават Юлаев» реализовал большинство. Дубль оформил Иван Дроздов.
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