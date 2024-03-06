Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса» в четвёртом матче серии (0:5, 3-1 в серии).

«Соперник вышел заряженный, играл от ножа, где-то мы не успевали за ним по мысли, по движению, проигрывали борьбу. Два первых гола пропустили под воротами. Во втором периоде имели хорошие шансы, не забили. Соперник играл по счёту, где-то мы рисковали и получили контратаки. Тяжёлый матч, но против нас играла мастеровитые.

Команда не была готова отыграться? Такого не показалось, было старание у ребят, но не забили, здорово сыграл вратарь. Отдали где-то много эмоций и сил в прошлых играх, такое бывает, стараемся подвести игроков в хорошем состоянии к следующему матчу.

Сыграют ли Каштанов и Бледнов в Казани? Проанализируем ситуацию, может, кто-то поедет и поможет молодёжной команде.

Как две пропущенные Аликиным шайбы повлияли на команду? Не Аликина, а всей команды. Они дали сопернику фору, соперник потом сыграл строго от обороны, нам было тяжело проходить среднюю зону, получили после этого контратаки.

Самоуверенность игроков? Не было такого, Казань вышла играть от ножа и не дала показать свои лучшие качества. В первом периоде они были быстрее по мысли и агрессивнее», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.