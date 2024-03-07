Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В эти минуты в Денвере (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Детройт Ред Уингз».

На данный момент идёт первый период, счёт в матче 1:1.

Единственную шайбу «лавин» в этой встрече забросил защитник Кейл Макар, а в качестве одного из ассистентов выступил звёздный нападающий Натан Маккиннон.

Таким образом, это очко стало 106-м для Маккиннона в нынешнем сезоне. Канадец вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (105).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.