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Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
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В эти минуты в Денвере (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Детройт Ред Уингз».

На данный момент идёт первый период, счёт в матче 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2024, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
3 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Фаббри (Дебринкэт, Гостисбер) – 01:48 (pp)     1:1 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 05:15     1:2 Перрон (Копп, Мяяття) – 13:30     2:2 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 17:07 (pp)     3:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 28:49    

Единственную шайбу «лавин» в этой встрече забросил защитник Кейл Макар, а в качестве одного из ассистентов выступил звёздный нападающий Натан Маккиннон.

Таким образом, это очко стало 106-м для Маккиннона в нынешнем сезоне. Канадец вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров НХЛ, опередив российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова (105).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этой регулярке. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

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