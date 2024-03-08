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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта
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Сегодня, 8 марта, состоятся очередные встречи в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Уфе, Казани, Минске, Москве и Ярославле.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.

Откроет программу игрового дня пятая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», которая состоится в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена». Начало матча – в 14:30 мск. Счёт в серии равный – 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Затем, в 17:00, стартуют сразу четыре оставшиеся встречи. Минское «Динамо» примет одноимённый клуб из Москвы и постарается сравнять счёт в серии (1-2), «Ак Барс» предпримет попытку сократить отставание в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-3), который находится в шаге от выхода в следующий раунд, московский «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» (3-1), а московский ЦСКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» (1-3).

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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