Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта

Сегодня, 8 марта, состоятся очередные встречи в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Уфе, Казани, Минске, Москве и Ярославле.
Откроет программу игрового дня пятая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», которая состоится в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена». Начало матча – в 14:30 мск. Счёт в серии равный – 2-2.
Затем, в 17:00, стартуют сразу четыре оставшиеся встречи. Минское «Динамо» примет одноимённый клуб из Москвы и постарается сравнять счёт в серии (1-2), «Ак Барс» предпримет попытку сократить отставание в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-3), который находится в шаге от выхода в следующий раунд, московский «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» (3-1), а московский ЦСКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» (1-3).
- 8 марта 2024
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