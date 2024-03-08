Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 8 марта

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 8 марта, состоятся очередные встречи в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Уфе, Казани, Минске, Москве и Ярославле.

Откроет программу игрового дня пятая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», которая состоится в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена». Начало матча – в 14:30 мск. Счёт в серии равный – 2-2.

Затем, в 17:00, стартуют сразу четыре оставшиеся встречи. Минское «Динамо» примет одноимённый клуб из Москвы и постарается сравнять счёт в серии (1-2), «Ак Барс» предпримет попытку сократить отставание в серии с екатеринбургским «Автомобилистом» (1-3), который находится в шаге от выхода в следующий раунд, московский «Спартак» примет череповецкую «Северсталь» (3-1), а московский ЦСКА сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом» (1-3).