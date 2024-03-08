Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Робинсон вернулся в состав «Трактора». Сучков заменил Кулёмина у «Салавата»

Стали известны составы уфимского «Салавата Юлаева» и челябинского «Трактора» на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, который состоится сегодня, 8 марта, в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена». Начало матча – в 14:30 мск.

В состав «Трактора» вернулся 32-летний американский нападающий Чарльз Робинсон, пропустивший прошлую игру в Челябинске из-за дисквалификации. Встречу пропустит 32-летний российский форвард Сергей Калинин.

У «Салавата Юлаева» первую игру в нынешнем плей-офф проведёт 22-летний российский нападающий Егор Сучков. Он заменил опытного 37-летнего форварда Николая Кулёмина.

Напомним, прошлая игра, состоявшаяся в Челябинске 6 марта, ознаменовалась большим количеством драк. Победу же в той игре одержали подопечные Виктора Козлова, сравняв счёт в серии – 2-2.