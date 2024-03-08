«Ак Барс» — «Автомобилист»: составы команд на пятый матч серии Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 8 марта, в Казани состоится пятый матч в серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Ак Барс» сыграет на своём льду с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В преддверии матча команды опубликовали стартовые составы. Отметим, что в старте «Автомобилист» отсутствуют форвард Стефан Да Коста, защитник Ник Эберт и нападающий Анатолий Голышев, который в третьем матче серии оформил хет-трик.

Состав «Автомобилиста»:

Стартовый состав казанского клуба остался без изменений:

Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу команды из Екатеринбурга. Таким образом, подопечные Николая Заварухина могут выйти в следующий раунд плей-офф 2024 при сегодняшней победе.