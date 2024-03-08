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Евгений Кузнецов обменян в «Каролину» — Лебрюн

Евгений Кузнецов обменян в «Каролину» — Лебрюн
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Российский нападающий Евгений Кузнецов обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. «Столичные» получат выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

Сообщается, что «Вашингтон» удержат 50% зарплаты Кузнецова. Напомним, у форварда контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «столичных» российский нападающий выступал с начала своей заокеанской карьеры уже на протяжении 11 сезонов кряду. За это время он провёл 723 встречи и набрал 568 (171+397) очков.

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он был отправлен в фарм-клуб.

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