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Металлург Мг — Амур. Прямая трансляция
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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта
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Сегодня, 9 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

Игровой день откроет встреча в Омске, где «Авангард» при счёте 3-1 постарается закрыть серию с тольяттинской «Ладой». Начало игры — в 13:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Часом позже стартовое вбрасывание состоится в Магнитогорске. Местный «Металлург» примет хабаровский «Амур». Напомним, команды по разу выиграли и проиграли в домашних матчах. Счёт в серии равный — 2-2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В заключительном матче игрового дня СКА в Санкт-Петербурге примет «Торпедо». Нижегородцы уступают в серии 1-3 и постараются продлить кубковую весну. Начало игры на «СКА Арене» — в 17:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, вчера, 8 марта, «Спартак», «Автомобилист» и «Локомотив» выиграли свои серии у «Северстали», «Ак Барса» и ЦСКА соответственно со счётом 4-1.

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