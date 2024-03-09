Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта

Сегодня, 9 марта, состоятся очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге.

Игровой день откроет встреча в Омске, где «Авангард» при счёте 3-1 постарается закрыть серию с тольяттинской «Ладой». Начало игры — в 13:30 мск.

Часом позже стартовое вбрасывание состоится в Магнитогорске. Местный «Металлург» примет хабаровский «Амур». Напомним, команды по разу выиграли и проиграли в домашних матчах. Счёт в серии равный — 2-2.

В заключительном матче игрового дня СКА в Санкт-Петербурге примет «Торпедо». Нижегородцы уступают в серии 1-3 и постараются продлить кубковую весну. Начало игры на «СКА Арене» — в 17:00 мск.

Напомним, вчера, 8 марта, «Спартак», «Автомобилист» и «Локомотив» выиграли свои серии у «Северстали», «Ак Барса» и ЦСКА соответственно со счётом 4-1.