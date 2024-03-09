«Рекорды уже бьют оскомину». Известный агент прокомментировал новое достижение Овечкина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о выходе российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

«Александр вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ? Я думаю, те рекорды, которые ставит Александр, уже бьют оскомину. Все ждут максимального результата, главного рекорда, и все к этому готовятся. Конечно, на этом пути есть достижения, которые Александр перебивает. Это очень приятно и показательно, является ориентиром для других хоккеистов, играющих в лиге. Так что ждём только максимального результата!» — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.