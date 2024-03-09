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«Крайне несправедливо». Хоккейный агент ответил на критику «Оттавы» после обмена Тарасенко

«Крайне несправедливо». Хоккейный агент ответил на критику «Оттавы» после обмена Тарасенко
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил мнение о положительных сторонах для «Оттавы Сенаторз» сделки по обмену 32-летнего российского нападающего Владимира Тарасенко во «Флориду Пантерз».

«Многие недовольны прибылью «Оттавы» за обмен Тарасенко? Это спорный момент. Нельзя забывать такую вещь, что это всё-таки был приоритет Владимира — будет он меняться или нет и на каких условиях. Потому что стоял запрет на обмен.

Представьте себе такую ситуацию: заканчивается сезон, заканчивается контракт Тарасенко, он уходит, «Оттава» не попадает в плей-офф. И «Сенаторз» получают вообще ничего за Владимира — то есть остаются с нулями. Поэтому я считаю, что оценка людей, что что-то пошло не так и «Оттава» мало получила за этого игрока, крайне несправедлива. Команда получила хоть что-то, по факту не имея ничего — если сравнить текущий момент и тот, когда контракт истечёт.

В данной ситуации «Оттава» в любом случае находится в выгоде, потому что у неё есть два выбора на драфте — тут всё зависит от того, как сыграет «Флорида», ещё могут поменяться раунды, но это не суть. Сам факт в том, что для меня выгода данного обмена просто очевидна — для всех сторон. Для «Флориды», для Владимира Тарасенко, для «Оттавы».

Я удивлён такой реакции прессы. Мне просто интересно узнать имена. Если это какие-то болельщики писали, то ладно. А если специалисты серьёзные, то это просто… этот обмен — белый лист бумаги. По-другому тут даже рассматривать нельзя», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по условиям обмена «Оттава» удержала половину зарплаты форварда, а взамен получила выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (при условии победы «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли — третий пик) и выбор в третьем раунде в 2025 году.

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