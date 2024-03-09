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Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба выбыл на несколько недель из-за травмы

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба выбыл на несколько недель из-за травмы
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30-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба выбыл из состава «синерубашечников» на две-три недели из-за травмы нижней части тела, сообщает New York Post.

«Мы уверены, что Джейкоб вернётся хорошо отдохнувшим и будет готов к работе, как только залечит свою травму. Мы, безусловно, будем рады его возвращению», — заявил генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри.
Напомним, в нынешнем сезоне Труба принял участие в 60 матчах в составе «Рейнджерс», в которых отметился 22 (3+19) результативными действиями при показателе полезности «+1».

Примечательно, что накануне «Рейнджерс» в дедлайн НХЛ выменяли у «Питтсбург Пингвинз» 33-летнего защитника Чада Руведела. Согласно сделке нью-йоркцы отдали «пингвинам» пик четвёртого раунда на драфте-2027.

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