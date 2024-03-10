Артюхин: может быть, Билялетдинов устал. Хоккей «Ак Барса» не только мне показался скучным

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин поделился мнением о работе 68-летнего российского специалиста Зинэтулы Билялетдинова на посту главного тренера «Ак Барса» после вылета в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 от екатеринбургского «Автомобилиста» (1-4).

«Было ли ощущение, что Билялетдинов устал? Может быть. Тяжело давать оценку тренеру. Я сам никогда не был на этом поприще, поэтому говорить со стороны тяжело. Лучше пусть оценят другие люди. Тот хоккей, в который «Ак Барс» играл, мне — и не только мне — показался скучным», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина вылетели в первом раунде плей-офф. ЦСКА и «Ак Барс» проиграли серии плей-офф с одинаковым счётом 1-4. В сезоне-2013/2014 был похожий случай, когда «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».