Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Сегодня, 9 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.
Открывала программу игрового дня встреча в Омске, где «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Подопечным Михаила Кравца удалось крупно обыграть своего оппонента со счётом 4:0 и одержать победу в серии – 4-1.
Следом за этой игрой начался матч в Магнитогорске между «Металлургом» и хабаровским «Амуром», где хозяева взяли реванш за поражение в предыдущей игре (2:5), одержав победу со счётом 3:1. Команда Андрея Разина вышла вперёд в серии – 3-2, уже в следующем матче в Хабаровске они могут выйти в следующий раунд турнира.
Закрыла программу игрового дня встреча в Санкт-Петербурге – СКА принимал нижегородское «Торпедо». Хозяева не встретили сопротивления со стороны гостей – 3:0, благодаря чему стали пятой командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024.
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