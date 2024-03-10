Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина

Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 9 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 марта, состоялись очередные встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024. Матчи прошли в Омске, Магнитогорске и Санкт-Петербурге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч и счётом в сериях на данный момент.

Календарь матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.

Открывала программу игрового дня встреча в Омске, где «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Подопечным Михаила Кравца удалось крупно обыграть своего оппонента со счётом 4:0 и одержать победу в серии – 4-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 0
Лада
Тольятти
1:0 Буше (Пьянов, Ткачёв) – 13:47 (5x4)     2:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 22:02 (5x4)     3:0 Юрчо (Жафяров, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     4:0 Беляев (Жафяров) – 57:59 (5x5)    

Следом за этой игрой начался матч в Магнитогорске между «Металлургом» и хабаровским «Амуром», где хозяева взяли реванш за поражение в предыдущей игре (2:5), одержав победу со счётом 3:1. Команда Андрея Разина вышла вперёд в серии – 3-2, уже в следующем матче в Хабаровске они могут выйти в следующий раунд турнира.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Гераськин (Гребёнкин, Пресс) – 07:10 (5x5)     2:0 Канцеров (Вовченко, Пресс) – 18:48 (5x5)     3:0 Юров (Канцеров, Вовченко) – 24:26 (5x5)     3:1 Дрозг (Бродхёрст, Гуркин) – 50:04 (5x4)    

Закрыла программу игрового дня встреча в Санкт-Петербурге – СКА принимал нижегородское «Торпедо». Хозяева не встретили сопротивления со стороны гостей – 3:0, благодаря чему стали пятой командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
09 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Фальковский, Серебряков) – 16:55 (5x5)     2:0 Кузьмин (Хайруллин, Глотов) – 38:24 (5x4)     3:0 Сергеев – 59:16 (en)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android