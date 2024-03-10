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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 10 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 10 марта
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Сегодня, 10 марта, состоятся очередные встречи в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Матчи пройдут в Челябинске и Москве.

Откроет программу игрового дня шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором», которая состоится в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова». Начало матча – в 14:30 мск. Счёт в серии – 3-2 в пользу «Трактора», который в случае победы в сегодняшнем матче оформит выход во второй раунд плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве состоится пятый матч серии между московским «Динамо» и минскими одноклубниками. Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу бело-голубых, которые завершили регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в общей таблице лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Расписание плей-офф КХЛ
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