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«Трактор» отыгрался с 0:2 в матче с «Салаватом» в третьем периоде шестой встречи

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит шестой матч первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт третий период, счёт равный – 2-2. В серии ведут хозяева – 3-2.

Отметим, что хоккеисты «Трактора» сумели вернуться в игру в третьем периоде, отыгравшись с 0:2. Положил начало гол 32-летнего американского нападающего Чарльза Робинсона на старте второго периода, а уже на старте заключительной двадцатиминутки основного времени матча Виталий Кравцов восстановил паритет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что в случае победы в этом матче челябинский «Трактор» станет уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.