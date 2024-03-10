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Переход Барабанова в «Рейнджерс» сорвался из-за сделки по обмену Гертла в «Вегас»

Переход Барабанова в «Рейнджерс» сорвался из-за сделки по обмену Гертла в «Вегас»
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29-летний российский центральный нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов в дедлайн НХЛ был близок к переходу в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает San Jose Hockey Now.

Однако, как отмечает источник, сделка сорвалась из-за ухода 30-летнего чешского центрального нападающего Томаша Гертла в «Вегас Голден Найтс». Так как «Сан-Хосе» по условиям сделки удержал 17% зарплаты, они использовали третий, последний, слот в платёжной ведомости для подобных сделок, который предназначался для сделки по Барабанову.

Напомним, в нынешнем сезоне Александр Барабанов принял участие в 39 матчах в составе «Сан-Хосе», в которых форвард отметился 10 (3+7) результативными действиями при показателе полезности «-23». Это его последний сезон по двухлетнему соглашению с «акулами» со стоимостью $ 2,5 млн в год.

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