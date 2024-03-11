The Athletic: «Флорида» стала предпочтительным местом для звёзд НХЛ. Это уже достижение

Автор The Athletic Шон Макиндо поставил «Флориду Пантерз» на первое место в рейтинге команд-фаворитов Кубка Стэнли – 2024 по итогам работы в дедлайн. Журналист отметил главный успех клуба в подписании российского нападающего Владимира Тарасенко из «Оттавы Сенаторз».

«Я не включил «Флориду» в предыдущий рейтинг команд, о которых я изменил мнение после дедлайна, прежде всего потому, что они и до этого оценивались достаточно высоко. Но тем не менее их работа в дедлайн впечатляет. Они получили Владимира Тарасенко практически за бесценок. Конечно, у «Сенаторз» не было выбора. Но, если франшиза «Пантерз», над которой ранее все привыкли издеваться, теперь является предпочтительным местом для звёзд НХЛ – это уже само по себе достижение», — гласит заметка Макиндо.

Напомним, Тарасенко уже принял участие в двух матчах в составе «Флориды», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей при показателе полезности «+1».