Никита Серебряков установил рекорд СКА среди вратарей-новичков

Вратарь СКА Никита Серебряков установил рекорд армейского клуба среди вратарей-новичков по количеству побед за сезон, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

В пятой встрече плей-офф КХЛ с «Торпедо» (3:0) он записал на свой счёт 32-ю победу в основное и дополнительное время в 46-м сыгранном матче. Предыдущими рекордсменами являлись два шведских голкипера – Магнус Хелльберг (31 победа в 44 играх в сезоне-2018/2019) и Ларс Юханссон (31 победа в 50 играх в сезоне-2021/2022).

Напомним, определились семь из восьми участников четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024. Остался неизвестен лишь один участник, который определяется на Западе в паре московского и минского «Динамо» (3-2).

СКА в четвертьфинале плей-офф КХЛ встретится с «Автомобилистом» или «Трактором».