«Это две абсолютные легенды». Форвард «Эдмонтона» Макдэвид — об Овечкине и Кросби

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил великолепную игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби за время их выступления в НХЛ.

«Очевидно, за ними двумя было здорово наблюдать издалека, за этим зрелищным соперничеством. Сид с его игрой и всем, чего он достиг, и Ови по-прежнему делают своё дело. Это две абсолютные легенды игры, и всегда здорово, когда у тебя есть шанс сыграть против них», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ранее Макдэвид высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги.