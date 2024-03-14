Кудашов — о вратаре на первый матч с «Трактором»: я не определился

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что ещё не определился с кандидатурой стартового вратаря на первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Серия стартует матчем в Москве, который пройдёт 16 марта.

«В первом круге использовал двух вратарей? Может быть, и сейчас такое будет. Я ещё не могу вам точно сказать. Они нормально готовы, у нас сейчас даже не три, а четыре вратаря – с нами Озолин тренируется.

Кто сыграет в первом матче? Не могу сказать. Я не определился», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» Кудашов задействовал обоих вратарей — Максима Моторыгина и Илью Коновалова.