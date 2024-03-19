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СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 19 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 19 марта
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Сегодня, 19 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут вторые встречи в сериях 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.

Игровой день откроет матч в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своей площадке «Спартак». Встреча начнётся в 17:00 мск. Напомним, в первой игре «Магнитка» была сильнее со счётом 4:0 и ведёт в серии — 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во втором матче игрового дня в Санкт-Петербурге СКА на своей площадке встретится с «Автомобилистом». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 мск. В первой встрече подопечные Николая Заварухина одержали трудовую победу со счётом 3:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу команды из Екатеринбурга.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, следующие матчи в данных сериях будут сыграны 21, 23 и, при необходимости, 25, 27 и 29 марта.

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