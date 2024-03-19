Ротенберг прокомментировал второе поражение СКА от «Автомобилиста»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал второе поражение в серии с «Автомобилистом» (1:3).

«Наши ребята сегодня старались с первой смены сыграть правильно, где-то много удалялись, много меньшинства у нас. Тяжело выиграть игру в меньшинстве, надо убрать удаления и забивать больше. Сильный соперник, организованная команда, нужно вскрывать оборону, готовимся к следующей игре. Серия продолжается.

Как вскрыть среднюю зону «Автомобилиста»? Тактическая вариативность, мы знали, какая средняя зона у соперника, надо проходить капканы и колючие проволоки за счёт правильной тактической игры и выполнения игрового задания. Будут изменения в составе, у нас есть резервы, выйдут ребята, которые готовы с первой секунды показывать, доказывать и побеждать. Соперник — организованная команда, много сильных иностранцев, там хорошие исполнители, ребята играли на финале Олимпиады. Надо выполнять игровое задание, тактически мы понимаем, как пройти среднюю зону, надо выполнить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.